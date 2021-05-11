«Без шанса на снижение»: экономист рассказал о росте цен в России

https://static.news.ru/photo/caa8fedc-b257-11eb-9b25-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Особенности экономического и демографического положения России не позволяют надеяться на снижение цен через рыночные механизмы. Об этом «Радио 1» рассказал экономист Дмитрий Потапенко.

По мнению эксперта, шансов добиться снижения цен при нынешнем положении дел в стране нет. Потапенко отметил , что заявление российских властей о переходе к рыночным механизмам воздействия на цены, чтобы не допустить их роста, приведёт к исчезновению товара на полках, а затем и с производства.

«Попытка «заморозить» цены приводит к трём конкретным последствиям. Первое — товар начинает исчезать с полок, второе — товар исчезает из производства, потому что становится экономически нецелесообразен, и третье — так как обычно «реформаторы» не останавливаются и приказывают, чтобы товар был на полках, расфасовка товара «усыхает» — в пакете молока становится не литр, а 780 миллилитров и так далее, — сказал он.

Экономист также считает, что для того, чтобы цены снижались, нужно производить существенно больше одного и того же товара, для чего нужен массовый рынок сбыта. Однако в стране, где население вымирает, потребление замедляется, к этому добавляется ещё и низкая плотность населения в некоторых регионах.

Кроме того, для массового спроса у населения должны быть деньги, а у нас это не так. Поэтому ассортимент товаров у нас уменьшается, а цены растут и будут расти, — подчеркнул Потапенко.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, установив предельную отпускную цену на подсолнечное масло в 95 рублей за литр, розничную — 110 рублей за литр, а стоимость сахара — 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. 30 марта действие соглашения по сахару было продлено до 1 июня, а по маслу — до 1 октября.

Ранее сообщалось, что власти не планируют заключение соглашений о стабилизации цен на куриное мясо и яйца. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что ситуация по ценам на птицу в стране уже стабилизировалась, а определённый рост цен на яйца связан с закупками перед Пасхой.