Экономист назвала причину бессилия США перед «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/7dea434a-42c1-11eb-a9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

У Соединённых Штатов нет инструментов, чтобы остановить строительство газопроводов из России в Европу. Такое мнение высказала болгарский политолог и доктор экономических наук Нина Дюлгерова.

Эксперт отметила большую важность контроля над энергетическими рынками для расширения политического и экономического влияния. Но Соединённые Штаты никак не смогут повлиять на завершение строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Балканский поток», являющегося продолжением «Турецкого потока».

Россия достроит «Северный поток — 2». Американцы бессильны, так как не могут предложить альтернативу, — рассказала газете «Труд» Дюлгерова.

По её словам, Болгария стремится к мирным и предсказуемым отношениям с РФ, но Соединённые Штаты пытаются усилить напряжённость между Москвой и Софией.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил перспективы завершения работ над проектом «Северный поток — 2». На большой пресс-конференции российский лидер заметил, что он является очень выгодным для экономики Европы и, в частности, для Германии. По словам главы государства, осталось проложить 165 километров. Путин выразил надежду, что новая администрация США отнесётся с уважением к партнёрам и вернётся в режим добросовестной конкуренции.

Недавно стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета. При этом были внесены добавления. Так, президент США теперь получает право исходя из национальных интересов снять санкции против того или иного лица. Кроме того, добавлено требование о консультациях с некоторыми странами при введении санкций.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства, писал NEWS.ru.