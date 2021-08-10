Экономист назвал шантажом очередное требование Лукашенко по кредиту от РФ

Просьба президента Белоруссии Александра Лукашенко о выдаче Россией очередного кредита является шантажом. Такое мнение высказал NEWS.ru экономист и политолог Никита Масленников.

Более того, по его мнению, новый транш в $1 млрд станет единственной возможностью главы республики удержаться у власти в условиях непрекращающегося конфликта с представителями оппозиционных сил. Однако Россия вынуждена будет предоставить новый кредит в условиях взятых на себя обязательств по Союзному государству.

Новый кредит — это во многом вынужденная мера. Не было бы Союзного государства, возможно, не было бы и очередной ссуды на $1 млрд. В случае с Белоруссией и конкретно — Лукашенко — велика вероятность, что эти деньги улетят в трубу, риск невозврата в условиях политического и экономического кризиса в стране очень велик. С Украиной при президенте Януковиче Россия уже вылетала на $3 млрд, очень бы не хотелось, чтобы эта история вновь повторилась, — подчеркнул он.

Эксперт заметил, что президентские годы Лукашенко неизбежно подходят к логическому завершению. По этой причине велика надежда на то, что в обозримом будущем его финансовые требования к России прекратятся сами собой.

По словам Масленникова, в просьбах о кредитах нет ничего нового — Лукашенко повторяет из года в год одно и то же. Это можно назвать в какой-то мере шумом на базарной площади, когда человек начинает зазывать толпу, чтобы на него хоть как-то обратили внимание. Это популизм чистой воды, за ним скрывается финансовая неуверенность, считает эксперт.

Через год или два политическая ситуация в Белоруссии может качнуться в другую сторону, однако Лукашенко просто так никогда не уйдёт с президентского кресла, он там засел вплоть до следующих выборов в стране (должны состояться не позже июля 2025 года. — NEWS.ru). Так что России придётся ещё не раз выдавать ему очередные миллиардные кредиты, — заключил Масленников.

Ранее стало известно, что Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить новый денежный кредит на борьбу с коронавирусной пандемией в стране. Президент страны Александр Лукашенко оценил такую помощь в $1 млрд.