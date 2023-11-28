Экономист назвал риски для вкладчиков убыточных банков Экономист Разуваев: система страхования банков «Открытие» и РСХБ имеет риски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для вкладчиков Россельхозбанка и банка «Открытие», которые в октябре были признаны самыми убыточными финансовыми организациями в России, существуют некоторые риски, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в первую очередь речь идет о системе страхования.

«ФК Открытие» давно работал не только с вкладчиками, но и розничными инвесторами. Я уверен, что с банком все нормально. Россельхозбанк тоже никуда не денется. Это опорный банк нашего агропромышленного комплекса. Есть система страхования. Конечно, она тоже имеет риск. Иногда бывает, что у банка белая и черная бухгалтерия, и не все вкладчики попадают в белый реестр. При банкротстве банка вас не окажется в списке кредиторов, который подаст сам банк. Но, в принципе, у вас есть договор, и суд возьмет вашу сторону. А если все сделано, риски есть, — объяснил Разуваев.

При этом эксперт выразил уверенность, что банку «Открытие» и Россельхозбанку ничего не угрожает. Аналитик также подчеркнул, что в настоящее время ставки по банковским вкладам выше, чем по облигациям федерального займа.

Сейчас такая ситуация, что ставки по банковским вкладам выше, чем по ОФЗ. На Новый год приходится пик по вкладам, и по российской традиции в Новый год и Рождество предлагаются новогодние и рождественские вклады. Там ставки еще выше. Банковские вклады вернутся. Но лучше держать деньги в крупных известных банках, не обязательно в государственных, — заключил экономист.

Банк «Открытие» оказался лидером по убыткам в октябре 2023 года, потеряв 10,55 млрд рублей. Потери Россельхозбанка за месяц составили 4,6 млрд рублей. Чистая прибыль банковского сектора России уменьшается второй месяц подряд: в октябре она сократилась до 256 млрд рублей.