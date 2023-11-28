«Открытие» и РСХБ показали убытки: закроются ли они, как быть вкладчикам «Открытие» и Россельхозбанк показали крупные убытки в октябре 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системнозначимые «ФК Открытие» и Россельхозбанк показали убытки по итогам октября. Что с ними произошло, чем вызваны финансовые проблемы кредитных организаций, закроют ли их, чего ждать вкладчикам?

Что происходит с российскими банками

Центробанк опубликовал отчетность российских банков по 101-й форме 27 ноября. Банк «Открытие» в октябре 2023 года оказался лидером по убыткам, потеряв 10,55 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». На третьем месте по убыткам оказался Россельхозбанк (РСХБ), который за месяц потерял 4,6 млрд руб. Издание отмечает, что чистая прибыль банковского сектора в России снижается второй месяц подряд, упав ниже 300 млрд рублей и в октябре сократившись до 256 млрд руб.

Лидерами среди российских банков в октябре стали Сбербанк с 133 млрд руб. прибыли, банк непрофильных активов «Траст», который показал рост прибыли до 30,4 млрд руб., и Райффайзенбанк с 14,05 млрд руб.

Чем вызваны убытки

На финансовые результаты российских банков в октябре влияет очередное повышение ключевой ставки, которая 27 октября поднялась до 15%, считают эксперты, опрошенные «Коммерсантом». Кроме того, сыграло и будет продолжать играть свою роль решение ЦБ об ужесточении требований по кредитной политике. В целом в ноябре и декабре ожидается сокращение прибыли по сравнению со средним уровнем для 2023 года, однако это не является чем-то неожиданным для банков и экспертов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что высокая ключевая ставка обеспечивает более высокую маржу — разницу между теми процентами, которые банк отдает по вкладам, и теми, которые банк получает по кредитам.

«Скоро будет понятно, готовы ли банковские клиенты брать кредиты по новым высоким ставкам и приносить банкам дополнительную прибыль», — констатировал он.

Чего ждать российским вкладчикам

«Коммерсант» отмечает: несмотря на потери в октябре, и «Открытие» и Россельхозбанк в годовом масштабе все равно в плюсе — первый за 10 месяцев 2023 года заработал 39,4 млрд руб., а второй — 29,6 млрд руб. При этом уставной капитал «Открытия» оценивается в 226,5 млрд руб., а РСХБ — в 523,33 млрд руб. при 4,26 трлн руб. активов, что означает, что эти системообразующие российские банки далеки от банкротства и закрытия.

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