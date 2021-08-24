Экономист назвал причину скупки долларов россиянами

Россияне покупают доллары и евро из-за неопределённости в российской экономике. Такую причину роста интереса людей к валюте назвал в беседе с NEWS.ru доктор экономических наук Игорь Николаев.

Высокий уровень неопределённости в российской экономике сохраняется. Люди страхуются в такой период, они хотят куда-то вложиться. Далеко не у всех россиян, но у немалой части за период пандемии появились свободные рублёвые средства. Люди, которые привыкли тратить деньги на международный туризм, были в этих тратах существенно ограничены в последние полтора года. Отсюда для таких людей выход — прикупить валюту, тем более, что её курс держится на достаточно высоком уровне, — заявил Николаев.

По словам эксперта, причиной этого, с одной стороны, стала неуверенность россиян и неопределённость, а, с другой стороны, у людей «скопились» рубли, на которые можно купить валюту: доллары и евро. Николаев отметил, что европейская валюта в последнее время стала более популярной, поскольку российские власти начали отказываться от долларов в национальных резервах.

Евро становиться популярнее, но доллар тоже свои позиции сохраняет, — сказал доктор экономических наук.

Он подчеркнул, что риск запрета доллара в нашей стране небольшой и не является делом ближайшего будущего, поскольку он является основной резервной валютой. Экономист считает, что риски для тех, кто хранит деньги в такой валюте, небольшие.

В конце концов дойдём ли мы до запрета доллара — это только жизнь покажет. Здесь важно отметить, что раньше и мыслей таких не могло появится. Но сейчас чисто теоретически, почему нет, — сказал Николаев.

Ранее стало известно, что объём средств россиян на валютных счетах вырос на 17,6 %, это стало рекордом с 2017 года. Сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова рассказала, что американский доллар станет идеальной валютой для хранения денежных сбережений. Он подойдёт для использования в краткосрочном периоде — от нескольких месяцев до одного года.