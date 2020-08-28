Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

Курс доллара к рублю в сентябре может составить 77,5–78, евро может превысить 90 рублей. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.
В августе рубль стал лидером по снижению курсовой стоимости на мировом рынке. И если сохранится дальнейшая геополитическя неопределённость, считает эксперт, то последует дальнейшее падение рубля.
Ближайшим ориентиром на сентябрь выступит область 77,5–78 по валютной паре USD/RUB. Евро может краткосрочно протестировать значения выше 90, —
приводитмнение экономиста «РГ».
Но ситуация может и исправиться, рубль может отыграть своё падение благодаря устойчивым основам российской экономики.
В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рубля за доллар США, спрогнозировал эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитики Citigroup и Sova Capital посчитали рубль слишком дешёвым по отношению к основным валютам. Они также считают риск новых санкций преувеличенным.
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