Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

https://static.news.ru/photo/3e1b074a-ea83-11ea-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Курс доллара к рублю в сентябре может составить 77,5–78, евро может превысить 90 рублей. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

В августе рубль стал лидером по снижению курсовой стоимости на мировом рынке. И если сохранится дальнейшая геополитическя неопределённость, считает эксперт, то последует дальнейшее падение рубля.

Ближайшим ориентиром на сентябрь выступит область 77,5–78 по валютной паре USD/RUB. Евро может краткосрочно протестировать значения выше 90, — приводит мнение экономиста «РГ».

Но ситуация может и исправиться, рубль может отыграть своё падение благодаря устойчивым основам российской экономики.

В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рубля за доллар США, спрогнозировал эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитики Citigroup и Sova Capital посчитали рубль слишком дешёвым по отношению к основным валютам. Они также считают риск новых санкций преувеличенным.