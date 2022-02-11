Экономист назвал новые льготы для пенсионеров в этом году

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил, что для россиян, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот. Они связаны с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, пишет агентство ПРАЙМ.

Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты, — отметил эксперт.

Также пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество. Они не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии и за оформление свидетельства по наследованию дома в случае проживания с наследодателем. Будут сохранены пенсионерам льготы и на оплату услуг ЖКХ.

При этом освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего 6 соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них, — сказал экономист.

С 1 февраля пенсионеры смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной форме — это обувь, одежда, продукты и другое. Также сохраняется льгота по газификации земельного участка до его границ. В большинстве регионов пенсионерам местными властями предоставлен бесплатный проезд.

Кроме того, судебные приставы не смогут взыскать с пенсионера долги, если у него минимальная пенсия.

Ранее сообщалось, что пенсионный фонд России (ПФР) поможет россиянам перейти на самый выгодный для них вид пенсии. Теперь сотрудники ПФР сами меняют вид пенсионной выплаты, если это её увеличивает. Так, россияне могут получать пенсию либо по инвалидности, либо по старости, либо по потере кормильца.