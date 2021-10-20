Экономист назвал «косметическим и бессмысленным» режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней с 30 по 7 ноября, одобренный президентом России Владимиром Путиным, является «косметической и бессмысленной мерой», заявил NEWS.ru доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака. Эксперт отметил, что решение властей непродуманно и «такой короткий локдаун ничего не даст», так как инкубационный период COVID-19 — две недели. Собеседник подчеркнул, что основные расходы «всё равно лягут на бизнес».

Очень сильного воздействия на экономику это (режим нерабочих дней. — NEWS.ru) не окажет. Сама по себе мера, к сожалению, чисто косметическая и бессмысленная. Для экономики ничего хорошего не будет. <...> Такое ощущение, что это сделано для чиновников — показать, что хоть что-то делается. Мера плохая, непродуманная опять, расходы всё равно лягут на бизнес. Бизнесу говорят — не работайте, но платите зарплату. Это значит, что у него растут траты, увеличивая проблемы ещё больше, — рассказал Кульбака.

Главной проблемой спикер назвал «не экономику, а тысячи людей», умирающих от COVID-19 в России, так как финансовая система «худо-бедно» восстановилась, и правительство «в эту сторону особо не смотрит, все более-менее работает».

Экономика как была стагнирующей, так и останется. Главная проблема — победить COVID-19. Чем дольше продолжается пандемия, тем сильнее окажутся потери для экономики. Пока инфекцию не победят, экономика будет терять и людей, и прибыль предприятий. Главная задача — как можно быстрее справиться с COVID-19, но государство делает это очень плохо, — резюмировал Кульбака.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. По его словам, зарплата для сотрудников должна сохраняться на весь этот период. При этом регионы могут вводить нерабочие дни раньше, если это необходимо. Такое заявление он сделал на совещании с правительством, которое проходило в онлайн-режиме. Он не исключил, что нерабочие дни будут продлены после 7 ноября. Путин отметил, что у региональных глав есть полномочия для введения выходных в отдельном субъекте раньше, чем во всей стране.

Так он ответил на предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней. По её словам, после завершения периода нерабочих дней региональные власти должны расширять практику доступа на предприятия по QR-кодам. Кроме того, для непривитых людей из группы риска по COVID-19 следует ввести самоизоляцию.

Голикова отметила, что в семи регионах России заняты более 95% коек для больных коронавирусом. Речь идёт о Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Самарской и Саратовской областях. Также критическая ситуация с количеством заболевших фиксируется в Курской, Оренбургской областях, Коми, Татарстане и Мордовии.

Она рекомендовала россиянам сохранять масочный режим, а властям проводить дезинфекцию транспорта, прекратить работу зрелищных мероприятий, а также общепита с 23:00 до 06:00.