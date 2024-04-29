«Жесткий ответ»: экономист о заморозке активов крупнейшего банка США Экономист Беляев: заморозка активов JPMorgan ударит по банковской системе США

Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заморозка активов JPMorgan является для США крайне неприятным фактом, так как в Вашингтоне не ожидали, что ответ России будет таким резким и жестким, заявил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru. Он напомнил, что эта кредитно-денежная организация является крупнейшей в США, поэтому решение РФ еще и ударит по американской банковской системе и ее устойчивости. Вашингтону придется принять серьезные меры, чтобы купировать последствия, добавил эксперт.

Во-первых, США не ожидали, что Россия ответит на конфискацию своих активов, причем так резко и жестко. Во-вторых, они не ждали, что ответ будет ассиметричный, несмотря на заявления российских властей. На счетах американского банка сумма была значительно больше той, что конфисковали у России. JPMorgan один из крупнейших банков Америки. И конфискация его активов ударит по американской банковской системе и ее устойчивости, — заявил Беляев.

Ответный удар России силен своей эффективностью еще и потому, что США не привыкли к подобным мерам, добавил эксперт. Он не исключил, что РФ может заморозить активы и других западных банков.

А для Европы замораживание счетов станет еще более чувствительным ударом, потому что их экономика находится не в таком устойчивом положении, как американская. Я полагаю, что Россия своими действиями в отношении JPMorgan также подала сигнал ЕС, — заключил экономист.

О заморозке американских активов стало известно 29 апреля. Речь идет об иске банка ВТБ к JPMorgan Chase, в результате которого суд наложил арест на активы американской кредитной организации на сумму $439,5 млн. Решение по иску включает как движимое, так и недвижимое имущество банка, а также акции российской «дочки» американского конгломерата.