«Единая Россия» рассказала о способах национализации иностранных компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм национализации имущества иностранных организаций, входящий в законопроект по поддержке российской экономики в условиях санкций. Как говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия», законопроект позволяет вводить внешнее управление при прекращении деятельности организаций, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств.

Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. В противном случае суд на три месяца назначает временную администрацию, после чего акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. При этом покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать производства компаний, объявивших о своём выходе с российского рынка и закрытии производств на территории страны из-за событий на Украине. По его словам, этот шаг необходим для сохранения рабочих мест и защиты граждан государства в санкционной войне, тогда как решения западных компаний представляют собой предумышленное банкротство на основе политического решения.