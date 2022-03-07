ЕР предложила национализировать активы компаний, покинувших Россию

Партия «Единая Россия» вышла с предложением национализировать производства компаний, объявивших о своём выходе с российского рынка и закрытии производств на территории страны во время проведения спецоперации на Украине, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сообщила пресс-служба ЕР. Этот шаг необходим для сохранения рабочих мест и защиты граждан государства в санкционной войне.

Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. <...> Такие действия западных компаний не что иное как предумышленное банкротство. «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своём выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине,- сказал Турчак.

Он также отметил, что во всех случаях в данной ситуации речь идет о политическом решении. Его цена — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих.

Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против мёда», — подчеркнул Турчак.

По его словам, задачей «Единой России» является сохранение рабочих мест. Партия не позволит разрушить экономику России и её производственный потенциал изнутри.

Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жёсткие ответные меры, действуя по законам военного времени, — заключил Турчак.

Ранее автомобильный производитель Nissan принял решение о прекращении работ на петербургском заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Предприятие остановит производство 10 марта 2022 года в связи с задержками поставок комплектующих запчастей. Отмечается, что в ближайшее время японская фирма поднимет цены на все модели автомобилей в России.

С подобными заявлениями о приостановлении работы выступили немецкий концерн Siemens, а также BMW и Mercedes.