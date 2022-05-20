Новая жизнь рубля: как укрепление нацвалюты повлияет на цены в России Когда высокий курс рубля приведет к снижению цен на импортные и другие товары в российских магазинах

Фото АГН «Москва»

Рубль по отношению к доллару укрепился, но его платежеспособность на внутреннем рынке пока снижается. Возможно, она скоро начнет восстанавливаться, если укрепление нацвалюты повлечет за собой снижение цен на импорт. Интересно и то, что ФРС взяла курс на укрепление доллара. И объяснить рост рубля снижением платежеспособности доллара уже нельзя. Механизмы его роста иные. Что же в действительности происходит с нацвалютой и на что надеяться россиянам в обозримой перспективе?

Песочница для рубля

Рубль укрепился до отметки в 57,54 за доллар США, по данным Московской Биржи. В последний раз американская валюта торговалась на ней ниже 58 рублей 6 апреля 2018 года. А курс евро снизился до 60,78, опустившись ниже 61 рубля впервые с 25 апреля 2017 года. Эту тенденцию усиления рубля обсуждают западные аналитики. В частности, Bloomberg выпустил статью с заголовком, который гласит, что рубль вырос до семилетнего максимума, потому что покупатели газа подчиняются воле президента России.

Интересно, что риторика европейского издания изменилась. Ещё 17 мая Bloomberg писал о том, что официальный обменный курс рубля расходится с его стоимостью на улице, а доллары становится всё труднее найти. Душещипательная история про «Бориса, врача из Москвы», который «в отчаянных поисках иностранной валюты отправился на черный рынок за ней». А неделей ранее издание критиковало действия Банка России, указывая на то, что он сделал рубль своей ручной валютой, имея в виду то, что рубль лишился свободного обменного плавания.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При всей критике западное издание не может не замечать факта укрепления рубля, которое надо как-то объяснять европейской аудитории. Ведь политика санкций не даёт ожидаемого результата. Однако риторика риторикой, но европейскому бизнесу нужно как-то работать с новым качеством российской валюты. Возможно поэтому новый материал Bloomberg носит более прагматичный характер, чем предыдущие. Издание констатирует, что контроль над движением капитала, сокращение импорта и рост цен на энергоносители сделали рубль примерно на 20% сильнее, чем он был до новых санкций. И даже замечание, что окрепший рубль может стать проблемой для российского бюджета, не смотрится на общем фоне как сильный аргумент. Рубль покидает подконтрольную ЦБ песочницу, в которой его усиленно пытались представить западные издания.

И Bloomberg констатирует, что постепенное ослабление Центральным банком ограничений на рынке не смогло обратить вспять укрепление рубля.

Ссылаясь на аналитика из «Фридом Финанс», издание отмечает, что даже если российская валюта вернётся в диапазон 59–60 рублей, новые волны укрепления будут обязательно. И Bloomberg объясняет это тем, что европейские компании согласились на условия России по газу. Европейцев приучают к мысли о том, что рубль не ослабнет в ближайшее время. А чего ждать российским гражданам?

Дорогой рубль для россиян

Казалось бы, для потребителей укрепление рубля — безусловное благо, ведь должна снижаться стоимость импортируемой продукции, а вслед за ней и темпы инфляции, которая в годовом выражении уже близка к 18%. Отчасти и происходит замедление инфляции, причем с опережением прогнозов. Последняя недельная статистика Росстата показывает, что рост цен почти остановился (0,05% за неделю 7–13 мая). Наиболее заметно это в сегменте бытовой техники, где после роста цен на десятки процентов в феврале-марте цены уже несколько недель корректируются вниз. Однако они все еще заметно выше уровней начала февраля.

ЦБ РФ ранее оценивал эффект переноса валютного курса в инфляцию. Для снижения темпов инфляции на 0,5–0,6 процентного пункта в течение года, обменный курс должен скорректироваться на 10%. А если рубль отыграет 50% своей стоимости, инфляция со временем могла бы снизиться на 2,5–3 п. п.

Укрепления рубля замедляет инфляцию, но в отличие от обратного эффекта слабого рубля это длительный процесс, занимающий кварталы, а не недели, — сказал NEWS.ru инвестиционный менеджер «Альфа Капитала» Тимур Нигматуллин.

Другими словами, резкое падение курса рубля повлияло на цены быстрее, чем его укрепление влияет на их снижение. И это закономерно. Отсюда и возникает ситуация, при которой покупательная сила рубля всё ещё низка, а его курс растёт. И эффект от укрепления незаметен россиянам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас этот эффект может быть смазан: цены импортных товаров не в полной мере отражают укрепление рубля в силу снижения доступности импорта из-за санкций, ухода иностранных компаний, проблем с логистикой, расчетами, страхованием. А альтернативные пути доставки пока не позволяют восстановить прежние объемы импорта и сопровождаются увеличением транзакционных издержек, закладываемых в цену конечной продукции, — сказала NEWS.ru Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Кроме того, рост цен вызван не только ростом цен на импорт, но и ростом цен на товары российского экспорта. Их востребованность за рубежом. Это другая тенденция, которая как раз и способствует укреплению рубля. Депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева считает, что снизить цены можно ограничительной экспортной политикой.

Цены не снизятся в связи с ростом курса рубля, но могут не расти дальше, если государство будет сдерживать их экспортными пошлинами на социально значимые товары, — сказала NEWS.ru Дмитриева.

Но это маловероятно, когда для экспорта российских товаров и так столько ограничений из-за санкций. Лишаться рынков из-за экспортных пошлин не в интересах России. Может, лучше использовать крепкий рубль для наращивания импорта?

Поддержка импорта и сдерживание роста его стоимости как раз является одной из задач крепкого рубля в текущей ситуации. Мы не наблюдаем ценового снижения на зарубежные товары, так как из-за логистических и других сложностей, вызванных санкционными преградами, импорт теперь едет в Россию дольше, а издержки закладываются в цены. Одномоментно наладить новые цепочки поставки товаров и услуг, найти новые рынки и переориентироваться на новых поставщиков невозможно, но нет сомнений, что этот процесс уже начался и в ближайшие месяцы будет активно развиваться, — сказал NEWS.ru инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Также сильный рубль мог бы привести к оживлению зарубежного туризма, однако сейчас поездки в ЕС существенно затруднены. Но есть другие направления. Та же Турция, где охотно принимают российский рубль.

Однако мало кто воспринимает текущее укрепление рубля как устойчивое. Импорт будет постепенно восстанавливаться по мере замещения прежних внешнеторговых цепочек. Это будет приводить к сокращению профицита счета текущих операций и ослаблению рубля. Уже летом курс рубля к доллару может отступить к 70. Причем именно на такой курс ориентируются российские предприниматели. Это во многом психологическая отметка, но она будет влиять.

Прогноз Минэкономразвития также предполагает ослабление курса рубля до 76,4 руб. за доллар. В итоге бизнес все равно учитывает при ценообразовании не столько текущий курс рубля, сколько ожидаемый, а также дополнительные издержки.

Управляющий партнёр «Юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко отмечает, что продавцы не снижают цены, так товары не переполняют склады. И тут курс рубля к доллару или евро не важен. Гораздо важнее доступ к товарам.

Пока не заработает полностью параллельный импорт, никто не будет снижать цены. В мире тоже очень высокая инфляция, а значит, и цены в долларах выросли на отдельные товары в два раза и более, — сказал NEWS.ru Головченко.

Поэтому пока ожидать сильного снижения цен на непродовольственные товары не стоит, отмечает эксперт.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Как бы там ни было, фактор укрепления рубля всё же имеет большое значение, на что косвенно влияет и повышенное внимание к этому со стороны зарубежной прессы. И российские предприниматели могут более спокойно планировать свои действия, имея запас прочности в виде существенной положительной разницы между биржевым курсом и прогнозом по нему на ближайшее будущее. Лучше понимать, что рубль всё же может ослабнуть, и готовиться к этому, чем считать, что этого не произойдёт, и рассчитывать на его высокую стоимость.