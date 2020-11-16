Дорого и грустно: во сколько обойдётся встреча Нового года за городом

Пандемия заставит многих россиян пересмотреть свои планы на Новый год. Особенно это коснётся москвичей, многие из которых с подачи Сергея Собянина потянутся за город. Эксперты ожидают невиданного ажиотажа на рынке загородной недвижимости. Спрос на коттеджи обязательно вырастет, а вместе с ним и ценник. NEWS.ru выяснил, сколько будет стоит возможность отметить праздник на свежем воздухе.

Несколько недель россияне живут в предвкушении встречи Нового года. Многие уже определились, где будут отмечать один из главных праздников страны. Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом кому-то, похоже, пришлось пересмотреть свои планы.

«Ковидные» ограничения, введённые столичным мэром Сергеем Собяниным на два месяца (вплоть до 15 января 2021 года), заметно сократили доступные варианты празднования Нового года для москвичей. Многие, по всей видимости, будут отмечать праздник дома в кругу семьи, часть отправится в гости к друзьям или родственникам, кто-то поедет на дачу, а кто-то захочет снять коттедж в Подмосковье. Последний вариант в этом году обойдётся гораздо дороже, чем раньше.

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Надо заметить, что ставки арендной платы традиционно росли перед Новым годом, ещё в «допандемийные» времена.

Как правило максимум вдвое. Тут важно понимать, что речь идёт о домах из категории посуточных, которые и в обычное время довольно дорогие, — рассказала NEWS.ru управляющий директор «МИЭЛЬ» Мария Жукова.

Однако в начале 2021 года они имеют все шансы перейти из разряда дорогих в разряд очень дорогих. Объекты, которые обычно сдаются посуточно за 15-20 тыс. рублей, на период с 31 декабря по 3 января сегодня предлагаются за 50-100 тыс. рублей в сутки. Таким образом, аренда среднего обычного коттеджа на Новый год на два-три дня обойдется в сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

По словам эксперта рынка недвижимости Академии управления, финансами и инвестициями Алексея Кричевского, до введённых Собяниным ограничений можно было говорить о том, что новогодняя аренда будет примерно на четверть дешевле относительно разницы ставок между обычным периодом и праздниками. Однако в связи с последними событиями стоимость краткосрочной аренды коттеджей вырастет как минимум в полтора раза.

Раньше пул клиентов был довольно простым: это либо семьи, которые хотели немного отдохнуть от городской суеты, либо большие компании, которые вскладчину снимали дома. Теперь к ним прибавятся те, кто обычно отмечал Новый год в барах, караоке, ресторанах, а также юридические лица, которые планировали отметить новогодний корпоратив в увеселительном заведении. Все эти факторы как следует взвинтят цены на краткосрочную аренду домов, особенно это будет касаться дорогих коттеджей. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

В прошлом году аренда дома большой компанией или фирмой, покупка продуктов и горячительных напитков обошлась бы дешевле ресторана примерно на 30%. Сейчас эта разница будет нивелирована взлетом стоимости аренды, отмечает эксперт.

Причём грамотные арендодатели и их агенты будут держать предложение до последнего, а более-менее приличное количество домов на выбор появится не раньше начала декабря, когда люди будут готовы переплачивать за возможность хорошо отметить праздник, — поясняет Кричевский.

После официального запрета на проведение массовых мероприятий московскими властями спрос на все «домашние» варианты празднования Нового года вырастет, «потому что других возможностей для развлечений в этом году у населения не будет», предупреждают риелторы. Отчасти виной тому будут финансовые причины. По словам Алексея Кричевского, падение доходов населения, безусловно, окажет влияние на общий спрос на рынке аренды, однако его с лихвой возместят фирмы и компании друзей, лишившихся возможности отметить праздники так, как делали это ранее.

На данный момент предложений аренды загородных коттеджей именно для Нового года от частных лиц очень мало. Однако если судить по опыту предыдущих лет, арендодатели уже в ближайшее время активизируются, отмечают риелторы.

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Удивительно, но пока что спрос на посуточную аренду падает. Как удалось выяснить NEWS.ru, число бронирований квартир и частных домов на предстоящие новогодние праздники с начала осени сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. И столица, надо заметить, в этом плане рекордсмен: в Москве спрос упал в девять раз. В Петербурге и Казани спрос уменьшился примерно в четыре раза. В Сочи он сократился в 2,8 раза, в Кисловодске — в 2,5 раза, в Калининграде — в 2,2 раза. Судить о реальной востребованности загородной недвижимости пока рано, спрос ещё мал, объясняет Мария Жукова.

Во-первых, люди пока пребывают в некотором шоке от перемен и ещё не приняли решения. Во-вторых, на Новый год обычно брони начинаются в декабре, и там будет заметный всплеск. Мария Жукова управляющий директор «МИЭЛЬ» управляющий директор «МИЭЛЬ»

Кроме того, по её словам, многие люди ищут объект для аренды на Новый год через знакомых и друзей, а это сложно вычислить. К агентам по недвижимости они обращаются в том случае, когда понимают, что сами уже ничего подходящего не найдут. К тому же ограничения по Москве были только-только введены, однозначно спрос на коттеджи в Подмосковье вернётся к прошлогодним показателям, соглашается Алексей Кричевский.

Между тем риелторы уже фиксируют перетекание спроса в регионы, потому что там меньше ограничений, чем в Москве. Иными словами, часть москвичей вместо аренды коттеджа в Подмосковье предпочтёт арендовать дом где-нибудь в Тверской или Рязанской области.