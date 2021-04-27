Доллар расплачивается за санкции

В условиях ограничительных мер Россия стремится к дедолларизации экономики. И похоже, у неё получается постепенно отказываться от американской валюты. Доля доллара в экспортных расчётах впервые упала ниже 50%. Это произошло во многом благодаря Китаю: теперь более трёх четвертей объёма всей торговли между странами ведётся в евро. По мнению экспертов, уход от расчётов в долларах в идеале должен приводить к увеличению доли рубля во внешней торговле. Но пока говорить об этом слишком рано.

Доля доллара в экспортных расчётах России в четвёртом квартале прошлого года упала ниже 50%. По данным Центробанка, она составила 48,3%, тогда как годом ранее превышала 61%. Прежде доля доллара ни разу не опускалась ниже 50%.

Наибольшее сокращение использования американской валюты произошло благодаря торговле России с Китаем. По итогам четвёртого квартала, она больше чем на 80% ведётся в евро. Доля европейской валюты в общем объёме экспорта увеличилась по сравнению с третьим кварталом более чем на 10% — до 36,1%.

Как отмечает Bloomberg , в последние месяцы власти России стараются изолировать экономику от американского вмешательства на фоне растущей угрозы антироссийских санкций.

Так, в феврале РФ почти на 90% сократила вложения в долгосрочные американские гособлигации, это следует из данных Минфина США. Совокупные вложения снизились до $5,756 млрд с январских $6,145 млрд. Вместо них международные резервы страны пополнились золотом и евро.

Примерно в то же время Минфин РФ заявил, что пересмотрел структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), переведя 15% его средств в китайский юань и 5% — в японскую иену. Одновременно с этим доли доллара США и евро в структуре фонда были сокращены.

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В конце февраля замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью Bloomberg, что России следует срочно сократить использование доллара до минимума и отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы «устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий».

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, у РФ получается снижать зависимость от доллара в международной торговле. В пример он привёл Евразийский экономический союз, где доля расчётов в национальных валютах превысила 70%. Те же процессы постепенно происходят в торговле с Китаем и Турцией, указывал Володин.

С одной стороны, статистика свидетельствует, что доля расчётов в американской валюте в экспорте РФ действительно снижается, с другой — данные демонстрируют общее сокращение объёмов торговли США и России, объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в США и транспортных ограничений торговля со Штатами в принципе сокращалась. При этом одновременно Китай показывал признаки восстановления и наращивал импорт. Поэтому данные говорят об объективном процессе ухода от доллара, но также отражают общую динамику мировой торговли на фоне пандемии в период октября — декабря 2020 года. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По словам аналитика, для российского бизнеса происходящее не является чем-то удивительным. Уже давно правительство РФ обозначило «разворот на Восток» — ориентацию на рост экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и сокращение торговых связей с заокеанскими партнёрами, отмечает Деев.

Это означает снижение зависимости российской экономики от возможных санкций и политики Белого дома и наращивание торговли с Китаем и другими странами АТР, — говорит эксперт.

Снижение удельного веса американской валюты во внешнеэкономических расчётах с 61% до 48,3% за два года однозначно говорит о том, что Россия идёт в заданном направлении, а медленно или нет — вопрос риторический, рассуждает доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Переход обусловлен изменением структуры российских резервов (в частности, ФНБ), а также ростом внешней торговли со странами, готовыми перейти на иные валюты во взаиморасчётах, например с Китаем и Турцией. Ещё более сложным представляется снижение зависимости от международных платёжных систем — VISA, Mastercard. Такой процесс невозможно осуществить революционно и одномоментно. Александр Казанский доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ

По мнению Казанского, планомерный отказ от расчётов в долларах может повлиять на структуру внешнеторгового партнёрства РФ — доля стран, не готовых отказаться от доллара США, будет естественным образом снижаться. Всё вышеназванное в конечном итоге приведёт к сокращению спроса на американскую валюту и снижению её курса относительно рубля, говорит эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин полагает, что переход от доллара к евро в расчётах на международном уровне никак не повлияет на стоимость рубля.

Для бюджета не имеет большого значения, в какой валюте происходит конвертация — из долларов в рубли или из евро в рубли. Плюсом для рубля было бы, если бы в расчётах использовалась наша национальная валюта, однако на такие шаги пока мало кто решается. Артём Звёздин финансовый эксперт финансовый эксперт

Напомним, по итогам 2020 года доля рубля в расчётах за российский экспорт составила 14,7%. Чем больше будут использовать нацвалюту в расчётах, тем лучше, уверен эксперт. А вот снижение или увеличение доли доллара не повлияет на стоимость рубля.

Равно как и снижение доли американской валюты в платежах не сможет сильно пошатнуть экономику США и навредить доллару. Доля международных платежей России в общемировом обороте слишком мала, заключил Звёздин.