Доллар и евро снизились на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/2b9824ac-ec24-11ea-aa39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 1 сентября курс доллара снизился на 0,54%, евро — на 0,1%.

По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара составил 73,68 рубля, курс евро — 88,3 рубля. Через пять минут после начала торгов доллар опустился до 73,55 рубля, евро — до 88,11 рубля.

Как писал NEWS.ru, цены на нефть на мировых рынках поднимаются утром 1 сентября на 1%. Ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,08% — до $45,77 за баррель, светлая техасская нефть WTI с поставкой в октябре подорожала на 0,99%, до $43,03 за баррель. Доллар при этом упал к корзине валют на 0,3%, к евро — на 0,45%.