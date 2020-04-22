Долгий выход из кризиса предсказал РФ глава Минэкономразвития

https://static.news.ru/photo/de3290de-845a-11ea-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава Минэкономразвития Максим Решетников уверен, что России предстоит долгий и тяжёлый выход из кризиса по окончании пандемии. Восстановление экономики будет проходить поэтапно.

Карантинные меры также должны сниматься поэтапно, уверен министр. А это означает, что какое-то время даже после окончания ограничительных мер бизнес будет работать не в полную силу.

Вот все говорят, V-образная кривая — упали, и всё вернулось. К сожалению, нет, это будет поэтапное восстановление. Мы, по сути, остановили экономику, а расходы не остановить, — сказал Решетников в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

Решетников добавил, что сейчас государство делает всё возможное, чтобы поддержать бизнес: даёт отсрочки по налогам, снижает социальные взносы, отказывается от проверок.

И при этом исполняются все социальные обязательства перед гражданами: выплачиваются пособия, пенсии, зарплаты бюджетникам.

Вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее, не стоял, не стоит и стоять не будет, — сказал министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стремясь не допустить распространения коронавирусной инфекции, власти рискуют благосостоянием народа. Уже сейчас россияне стремительно нищают. Согласно данным «Ромира» и Gallup International, из-за кризиса без постоянной работы остались 12% наших соотечественников, а ещё 32% перестали работать временно.