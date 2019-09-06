https://static.news.ru/photo/f96cfe70-d186-11e9-9cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе однодневного рабочего визита в Москву. Одной из главных тем обсуждения на встрече стали поставки газа из РФ.

Додон рассказал о деталях общения с Путиным на своей странице в Facebook .

Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится, — написал молдавский лидер.

Стороны также обсудили вопросы мирного урегулирования приднестровского конфликта. Додон подчеркнул важность объединения усилий участников переговорного формата «5+2» и уточнил, что все решения по Приднестровью должны приниматься с уважением к суверенитету и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах.

Ранее, как сообщал News.ru, Игорь Додон призвал граждан Молдавии к единению в День родного языка. Президент попросил соотечественников не спорить о терминах, подчеркнув, что не важно, как называть государственный язык республики — румынский или молдавский.