https://static.news.ru/photo/380be2c4-cbef-11e9-9823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Президент Молдавии Игорь Додон по случаю Дня родного языка призвал жителей республики к примирению. Он подчеркнул, что не важно, как называется госязык — молдавский или румынский.

Мы говорим на одном из самых красивых языков в мире. Говорим ли мы на молдавском языке (как предпочитает большинство молдаван, и это прямо указано в конституции), или мы говорим на румынском языке (как предпочитают многие другие) — это тот же язык, и он наш. Мы не должны разделять язык, который нас объединяет, — написал Додон в Facebook .

По мнению главы Молдавии, языковая проблема стала очень болезненной для страны и любая инициатива в этом плане «становилась токсичной для общества».

Возможно, наиболее подходящее решение — это сосредоточиться сегодня не на форме, а на фоне, не на названии, а на качестве речи, и позволить молдавскому народу, как истинному хозяину языка, «ковать» его так, как он это делал веками, — считает Додон.

Согласно конституции страны государственным является молдавский, который идентичен румынскому.

Как писал News.ru, ранее Игорь Додон встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Переговоры прошли в Кишинёве за закрытыми дверями. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений. Президент Молдавии выразил признательность американскому руководству «за постоянную многостороннюю поддержку» республики.