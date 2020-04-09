Десять миллионов россиян могут остаться без работы к концу апреля

https://static.news.ru/photo/f02c1a38-7acf-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Эксперты прогнозируют, что к концу апреля без работы из-за вынужденных выходных могут остаться 10 млн россиян. Они могут оказаться под риском увольнения или сокращения заработка.

Такую оценку дал Центр макроэкономического анализа и долгосрочного прогнозирования. В худшем случае по итогам года уровень безработицы вырастет в России до 6%, а в следующем году, если кризис продолжится, то и до 6,7%, пишет «Коммерсант».

Только в Москве и области в зоне риска находятся свыше 1 млн человек из 7,4 млн работающих. Больше всего могут пострадать сотрудники сферы торговли — остановка производства может привести к увольнению до 400 тыс. человек. Рестораны, бары и кафе могут сократить до 180 тыс. сотрудников. В здравоохранении потери могут составить до 80 тыс. человек.

Сейчас у большинства компаний нет чёткого понимания, как изменятся их рынки сбыта. Но уже сегодня 41% руководителей отдела кадров заняты оптимизацией среди работников. И в ближайшее время рынок труда станет таким, что соискателю придётся подстраиваться под любые условия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доля российских компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, увеличилась до 50% за последнюю неделю. При этом ранее только 20% компаний выражали намерения снизить зарплату.