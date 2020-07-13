Дешевеющая нефть слегка подтолкнула рубль вверх

https://static.news.ru/photo/de1b14de-c5a7-11ea-b5f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс российского рубля слегка повысился по отношению к американскому доллару и евро на старте торговой сессии 14 июля 2020 года, несмотря на падение нефтяных котировок. Курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск потерял 3 копейки, достигнув 70,94 рубля, курс евро упал на 7 копеек, до 80,44 рубля, передаёт МосБиржа. Стоимость нефти утром 14 июля теряет 1,2%, до $42,12 за баррель по марке Brent.

Экспорт золота в апреле — мае 2020 года стал для России доходнее, чем продажи газа, монополистом в которых выступает компания «Газпром». Как следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка, только за апрель и май Россия заработала на продаже золота за рубеж $3,55 млрд. Российскими компаниями было продано в общей сложности 65 тонн металла.

В то же время поставки голубого топлива за аналогичный период принесли «Газпрому» $2,4 млрд. Экспорт газа за весь второй квартал, начиная с апреля по июнь, принёс доход в $3,5 млрд. Это гораздо меньше выручки от продажи золота. По данным Центробанка, эта сумма является минимальной за квартал с 2002 года.

Ранее NEWS.ru писал, что на мировой рынок в 2017–2019 годах попало контрафактное золото на $50 млн. Тысячи слитков завозились под видом изделий крупнейших золотоперерабатывающих корпораций. Информацию о контрафактном золоте распространило 28 августа 2019 года агентство Reuters, ссылаясь на данные руководства финансовых организаций и перерабатывающих компаний. Обнаруженный металл — довольно высокого качества, он был помечен фиктивными штампами ведущих швейцарских компаний. Специалисты смогли обнаружить порядка тысячи слитков контрафакта.