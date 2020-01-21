https://static.news.ru/photo/22ba541a-3c6e-11ea-8d4f-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Igor Russak/Global Look Press

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил о превосходстве экономической и социальной политики президента США Дональда Трампа над действиями российского Центробанка. К такому выводу он пришёл, послушав речь главы американского государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своём выступлении Трамп отметил, что со времени его избрания было создано 7 млн рабочих мест, хотя прогноз обещал 2 млн.

ЦБ за аналогичный срок может похвастаться уничтожением 2,5 млн рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития, — написал Дерипаска в Telegram-канале.

Он также привел слова Трампа об удвоении налоговых льгот для детей, которые получат порядка 40 млн американских семей, и выводе из бедности 650 тыс. матерей-одиночек и 1 млн детей.

Как говорится, no comment, — заключил Дерипаска.

При этом российский миллиардер уже почти два года находится под санкциями США.

Ранее NEWS.ru писал, что лауреат Нобелевской премии мира по экономике Джозеф Стиглиц раскритиковал речь президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сказал, что американский лидер не предложил ни одного решения проблемы климатических изменений. Также, отметил Стиглиц, Трамп полностью исказил экономические сведения. Эксперт был разочарован выступлением политика.