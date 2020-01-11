Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство Москвы планирует улучшить внешний вид сотовых антенн, чтобы они были менее заметны для горожан и повысили привлекательность вида столицы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на конкурсную документацию мэрии.

Правительство Москвы планирует улучшить внешний вид сотовых антенн, чтобы они были менее заметны для горожан и повысили привлекательность вида столицы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на конкурсную документацию...