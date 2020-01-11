Законопроект, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ россиян, чей доход ниже двух МРОТ, разработали в ЛДПР.
Авторами проекта являются глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Алексей Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин. Пресс-служба Нилова сообщила, что документ уже направлен председателю правительства Дмитрию Медведеву,
Депутаты полагают, что такая мера даст толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности освобождённых от налога на доходы физических лиц граждан.
В поддержку такого шага в разное время высказывались глава Минэкономразвития Максим Орешкин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Как писал NEWS.ru ранее, россияне получили возможность оплачивать НДФЛ авансом. Деньги можно положить на счёт Федерального казначейства для последующего списания с 1 января наступившего года. Эта мера позволит не допускать задолженности по уплате налога. Применение такого единого платежа касается тех, кто сам платит подоходный налог, к примеру, от продажи имущества, автомобиля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен