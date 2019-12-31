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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре вернулись к теме поставок нефти. Общение на эту тему стало продолжением разговора, начатого накануне.

Главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь, — цитирует БелТА сообщение пресс-службы белорусского лидера. Днём ранее Путин и Лукашенко обсудили конкретные объёмы,...