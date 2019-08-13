https://static.news.ru/photo/84e82eea-bdbc-11e9-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вопрос ограничения рекламы микрофинансовых займов в местах массового скопления людей рассмотрит Госдума. Об этом заявил глава депутатского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Тема закредитованности в последнее время активно обсуждается и звучит как один из серьёзных рисков для социального и экономического благополучия граждан, — цитирует Аксакова РИА Новости .

Парламентарий обещал «проанализировать эти угрозы» и «вопрос рекламы», добавив, что «в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере, займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать».

Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам — надо смотреть, — резюмировал парламентарий.

Ранее замгубернатора Кемеровской области по экономическому развитию Константин Венгер заявил, что власти региона предложили Госдуме запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления граждан. По словам чиновника, на каждого жителя Кузбасса приходится 98 тысяч рублей выданных потребкредитов.

Как писал News.ru, за I квартал 2019 года микрофинансовые организации (МФО) закрыли треть офисов из-за ужесточения требований Центробанка. В обзоре регулятора говорится, что следующий раунд усиления контроля за МФО сократит рынок вдвое.

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий МФО выдавать займы гражданам под залог жилья. Документ был разработан группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.