Депутат заявил, что запрет криптовалюты может выставить Россию посмешищем

Запретить оборот криптовалют нереально, такое решение может выставить Россию посмешищем перед всем миром, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой изданию Lenta.ru. При этом соответствующую инициативу Центробанка по запрету не поддержали ни в Госдуме, ни в силовых структурах.

Мы в своё время относились как-то непонятно к соцсетям и начали потихоньку их регулировать. Мы уже запрещали отдельные соцсети — чем это закончилось, тоже известно. В моём понимании, с практической точки зрения невозможно запретить оборот криптовалют, он будет находиться в нелегальной зоне. Тогда пусть те, кто хочет запретить, нам объяснят, как они с практической точки зрения планируют это сделать, чтобы мы не выступали посмешищем на весь мир, — сказал Луговой.

Депутат добавил, что Центробанк мешает ввести криптовалюту в легальное поле: он перестал поддерживать законопроект после первого чтения и не согласовывает поправки от правительства.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал инициативу Центробанка по запрету криптовалют в России. Он отметил, что ни одна развивающаяся страна не пойдёт на такой шаг, потому что это вызовет отток IT-специалистов из государства и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.