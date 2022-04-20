Депутат Госдумы рассказал, кому выгодно прекращение поставок газа из России

Первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских заявил NEWS.ru, что в ближайшие 7–10 лет Европа не сможет отказаться от российского газа. Прекращение поставок российского газа в Европу выгодно в первую очередь США, которые предлагают Европе покупать сжиженный природный газ по цене от €1500 против €300 по контрактам «Газпрома».

По словам депутата, альтернативой российскому газу в настоящее время может быть только сжиженный природный газ, который обойдётся Европе как минимум вдвое дороже, что скажется в том числе и на ситуации с инфляцией. Америка же предлагает европейским правительствам отказаться от контрактного газа и покупать газ на споте, который уже стоит около €1500.

А если сейчас начнут отказываться от российского газа, он «уйдёт» за €2 тыс. и €3 тыс. — сто процентов. То есть кто от этого выиграет? <...> Америка, — подчеркнул Ананских.

По его словам, больше всех в этой ситуации проиграет Евросоюз, тогда как Россия сможет перенаправить свои объёмы газа на Восток. Нынешняя ситуация на рынке лишь на руку российским компаниям. Ананских напомнил, что из-за шумихи в последнее время выросли как цены на газ, так и объём экспорта газа из России.

Ранее глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что по итогам 2021 года акционеры «Газпрома» смогут рассчитывать на дивиденды. По его словам, финансовое состояние компании позволяет рассчитывать на это в том числе потому, что экспортные объёмы газа в этом году практически не падают.

Чистая прибыль «Газпрома» за 2021 год составила 2,64 трлн рублей, установив исторический рекорд, что позволяет надеяться на выплату дивидендов. С другой стороны, этому препятствует геополитическое противостояние и возможные инфраструктурные затраты, связанные с перенаправлением поставок нефти и газа на юг и восток.