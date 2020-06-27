Депутат Госдумы предложил увеличить доплаты безработным россиянам с детьми

https://static.news.ru/photo/4887348e-b837-11ea-b831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в правительство РФ предложение об увеличении доплат к пособию по безработице россиянам, у которых есть дети, и затем сохранении доплат на постоянной основе.

Депутат отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции в качестве господдержки было увеличение пособий по безработице. Россиянам с детьми, которые были уволены с 1 марта 2020 года, была назначена доплата на апрель, май и июнь в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка в семье, сообщает RT.

Евгений Фёдоров считает, что такую меру поддержки уволенных родителей следует сохранить. Он полагает, что пособия облегчат финансовое положение россиян с детьми, которые оказались в сложной ситуации.

В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранить подобную доплату к пособию по безработице на постоянной основе, а также возможность увеличения размера детской доплаты с 3 тысяч до 5 тысяч рублей на каждого ребёнка, — привели сообщение депутата из письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина в RT.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что уровень безработицы вырос в России за последние месяцы. Он подчеркнул, что рост числа безработных в результате пандемии коронавируса стал на сегодняшний день самой острой проблемой в мире.