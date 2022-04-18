Депутат Госдумы оценил возможность выплаты дивидендов «Газпромом»

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил NEWS.ru в кулуарах Национального нефтегазового форума о том, что по итогам 2021 года акционеры «Газпрома» смогут рассчитывать на дивиденды. По его словам, финансовое состояние компании позволяет рассчитывать на это, в том числе потому, что экспортные объёмы газа в этом году практически не падают.

Конечно, [выплата дивидендов] будет. Я сам акционер «Газпрома» и очень надеюсь на высокие дивиденды, потому что «Газпром» в прошлом году получил рекордную прибыль, — подчеркнул Завальный.

Как уточнил порталу FINAM автор Telegram-канала «Ленивый инвестор» Антон Весенний, чистая прибыль «Газпрома» за 2021 год составила 2,64 трлн рублей, установив исторический рекорд. По его словам, в начале года на выплату дивидендов планировалось направить до одного триллиона рублей. Кроме того, в дивидендах «Газпрома» остро нуждается бюджет, который может получить около $7 млрд за прошлый год.

С другой стороны, выплатам дивидендов препятствует геополитическое противостояние и возможные инфраструктурные затраты, связанные с перенаправлением поставок нефти и газа на юг и восток. Экспорт энергоносителей в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 апреля 2022 года также оказался на 26,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. По оценке эксперта, это может стать долгосрочным трендом, особенно в условиях предполагаемого энергетического эмбарго.

Ранее руководство компании «Северсталь» отказалось рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды акционерам за IV квартал 2021 года и I квартал 2022 года из-за нынешней макроэкономической ситуации. Вопрос о выплате дивидендов по результатам IV квартала 2021 года планируют рассмотреть на годовом общем собрании акционеров 20 мая.