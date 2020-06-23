Стоимость строительства последнего отрезка газопровода «Сила Сибири» не увеличится, по сравнению с прежними участками магистрали, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что завершение проекта поручат компании «Стройтранснефтегаз», а сумма контракта составит 160 млрд рублей. При этом, сам подрядчик в скором времени может войти в структуру «Газпрома». Экономисты полагают, что таким образом газовый монополист рассчитывает повысить эффективность строительства магистрали.

Договор на строительство оставшегося участка газопровода «Сила Сибири» с компанией «Стройтранснефтегаз» был заключён в конце мая. Его сумма составляет около 160 млрд рублей, сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Оставшийся участок — это ветка длиной около 800 км, соединяющая Ковыктинское месторождение газа в Иркутской области и Чаяндинское в Якутии. Последнее месторождение сейчас является начальной точкой «Силы Сибири». Как ранее сообщал «Газпром», подача газа с Ковыктинского месторождения начнётся в конце 2022 года. На его основе будет сформирован Иркутский центр газодобычи.

Стоимость работ в 160 млрд — не превышает прежних затрат «Газпрома» на строительство других участков «Силы Сибири», сопоставима с ними, сообщил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Строительство последнего участка необходимо, чтобы подготовить газопровод к расширению поставок в Китай, которые планируется поэтапно наращивать до 2025 года. Поэтому нужно соединить магистраль с Ковыктинским месторождением. Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал» инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Сумма контракта выглядит достаточно адекватной, если говорить именно о работах по трубоукладке, пусконаладке и вводу в эксплуатацию газопровода, соглашается заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, возможно, речь идёт об услугах по строительству газопровода, а не о стоимости участка «под ключ», которая учитывает также цену используемых труб и материалов.

Напомним, первоначально стоимость строительства «Силы Сибири» оценивалась в 800 млрд рублей, в ценах на начало 2011 года. Однако в апреле 2018-го «Газпром» повысил эту сумму до 1,1 трлн рублей.

Стоит отметить, что «Стройтранснефтегаз» хорошо знаком с данным газопроводом. Компания прокладывала сразу несколько участков от Чаяндинского месторождения в восточном направлении общей протяжённостью более 550 км. Это участок «Чаянда — Ленск» от нулевого до 207-го км, участок «Ленск — КС-1 «Салдыкельская» (207 — 301 км) и участок «КС-1 «Салдыкельская» — КС-2 «Олекминская» (301 — 556 км), сообщается на сайте СТНГ.

Первый участок «Силы Сибири» протяжённостью 2200 км от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем не имел единого генерального подрядчика. Газопровод строили компании «Стройтранснефтегаз», «Стройгазмонтаж», «Стройгазконсалтинг», а сам проект был разбит на множество мелких участков. В этот раз подрядчик один.

С точки зрения сдачи объекта, наличие единого подрядчика выглядит более логичным, считает Алексей Гривач.

Оставшийся участок в несколько раз меньше, чем трасса «Силы Сибири» — от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем. Возможно одному подрядчику сложно построить трубу протяжённостью более 2 тысяч км, с учётом сроков, логистики, возможности мобилизовать людей и технику. Но если есть возможность обойтись одним подрядчиком, который будет отвечать за всю трассу и не будет размывания ответственности, это выглядит вполне оправдано. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

«Газпром» и «Стройтранснефтегаз» не ответили на запрос NEWS.ru.

Своими руками

Ранее «Стройтранснефтегаз» входил в пул основных подрядчиков «Газпрома» вместе с уже упомянутыми «Стройгазконсалтингом», основанным Зиядом Манасиром, и «Стройгазмонтажом», некогда принадлежавшим Аркадию Ротенбергу. Эти компании получали контракты на крупнейшие объекты «Газпрома».

Одним из прежних владельцев «Стройтранснефтегаза» был Геннадий Тимченко и его семья, контролировавшие 50% компании. Другие 50% принадлежали Алексею Митюшову, который около десяти лет проработал в «дочках» «Газпрома», и экс-гендиректору СТНГ Владимиру Карташяну. В настоящее время собственник компании не известен, сообщает РБК.

Впрочем, это уже не важно, поскольку в скором времени СТНГ может перейти во владение «Газпрома». Газовый монополист в ближайшее время может завершить сделку по приобретению компании «Стройтранснефтегаз», сообщило агенство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки. Таким образом, может получиться, что «Газпром» самостоятельно достроит «Силу Сибири».

gazprom.ru

Для России это нормальная практика, когда компания сама строит свои объекты, отмечает Сергей Суверов. По его словам, у многих нефтяных компаний были собственные подразделения, которые обеспечивали бурение, строительство и другие работы. Потом появилась политика передавать всё на аутсорсинг, а сейчас, видимо, началась новая волна, отметил эксперт.

Плюс наличия собственной строительной компании в том, что есть полный контроль за деятельностью подрядчика. Также, скорее всего, это может снизить стоимость строительства. Однако есть и минусы — аутсорсинг позволял проводить тендеры и выбирать наиболее эффективных подрядчиков, которые лучше всего приспособлены к конкретным работам, — пояснил экономист.

Примечательно, что речь идёт не только об одной компании. Ранее источники РБК рассказали, что структуры «Газпрома» могут стать владельцами нескольких крупнейших подрядчиков, консолидировав их в единого мегаподрядчика. Для этого монополия в 2018 году создала компанию «Газстройпром».

Одной из причин такой консолидации может быть сокращение размера инвестиционного пакета в связи с завершением крупных строек последних нескольких лет, отмечает Алексей Гривач.

Плюс меняется схема инвестиций — единое окно, единая зона ответственности в сфере и проектирования, и строительства, и контроля над эффективностью вложений. Консолидация нужна в том числе для того, чтобы повысить эффективность строительства, которое измеряется соотношением цены и качества. Качество не должно пострадать, а расходы должны быть оптимизированы, — пояснил специалист.

Курс на Китай

В мае 2014 года «Газпром» и китайская компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставку до 38 млрд кубометров газа в год. Общая сумма соглашения составила порядка $400 млрд, заявлял тогда Алексей Миллер.

Первая часть газопровода «Сила Сибири» была введена в строй 2 декабря прошлого года. Проектная мощность магистрали — 38 млрд кубометров в год. Есть возможность прокачать и больше. Впрочем, на полную загрузку газопровод выйдет лишь к 2025 году. Представители «Газпрома» сообщали, что контрактные обязательства поставок газа по «Силе Сибири» в Китай на 2020-й составляют 5 млрд кубометров, в 2021-м — 10 млрд, в 2022-м — 15 млрд.

Спрос Китая на газ может быть и больше, чем прописано в соглашении, считает Алексей Гривач. По его словам, КНР пока существенно недогазифицирована, и ей будет требоваться больше голубого топлива.

Доля газа в энергобалансе Китая очень низкая — порядка 7%, несмотря на бурный рост в последние годы. КНР по этому показателю существенно отстаёт от других крупных экономик региона и мира. Поэтому возможности для развития газового рынка там очень большие, и наличие дополнительных источников поставок критически важно для Китая, с точки зрения энергобезопасности и торговой политики. Поскольку газопровод строится минимум на 30 лет, а, скорее всего, и на больший срок, все вложения в него окупятся, — уверен эксперт.

По его словам, дополнительные объёмы газа могут понадобиться также на внутреннем рынке России для решения задачи газификации Восточной Сибири.