«Деньги станут дороже»: ЦБ огласил «приговор» экономике

Банк России продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. В пятницу регулятор в четвёртый раз в этом году повысил ключевую ставку — сразу до 6,5%. Тем самым ЦБ пытается затормозить рост цен и охладить спрос на рынке розничного кредитования, в том числе ипотечного, опасаясь надувания «пузырей». Россияне больше не смогут брать дешёвые кредиты, как, впрочем, и частный бизнес. Хотя есть и хорошая новость — ставки по депозитам тоже должны вырасти, а значит, инфляция не будет так же жадно «съедать» накопления граждан.

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 июля 2021 года, принял решение повысить ключевую ставку на 1%, до 6,50% годовых, говорится на сайте регулятора.

По оценкам Банка России, в втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. При этом вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

C учётом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%, — отмечается в сообщении ЦБ.

Первый шаг по нормализации денежно-кредитной политики ЦБ сделал в марте 2021 года. Тогда он принял решение повысить ставку с исторического минимума в 4,25% до 4,5%. Затем ставка была повышена ещё дважды — в апреле и июне, в совокупности на 1% — до 5,5%.

Очередное решение было ожидаемым. Почти за месяц до июльского заседания ЦБ послал сигнал рынку, что ставка вновь будет повышена. Вопрос состоял только в том — насколько. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV в конце июня заявила, что ЦБ может обсудить повышение ставки шагом от 0,25% до 1%, а итоговый выбор предопределят поступающие данные. Тогда же она отметила сохранение инфляции (в июне инфляция обновила пятилетний рекорд, достигнув 6,5%), достаточно быстрое восстановление экономики, а также разрыв между устойчивым ростом спроса и отстающим ростом предложения.

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает ужесточение монетарной политики ЦБ оправданным. Ровно так же поступают центральные банки мира, когда внутри страны разгоняется инфляция. Причём регуляторы, как правило, смотрят не только на динамику роста потребительских цен, но и на ожидания этого роста.

По данным мониторинга инфляционных ожиданий ЦБ, в июле этот показатель достиг очередного исторического максимума — 13,4% (против 11,9% в июне). Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле тоже взлетела до максимальных 16,5% (против 14,9% в июне).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция Центробанка в этом манёвре абсолютно правильная. Сейчас, по данным Росстата, инфляция находится на уровне 6,5%, а ключевая ставка до сих пор составляла 5,5%. Фактически до сих пор реальная ставка — она считается как ключевая ставка минус инфляция — была отрицательной. Таким образом, ЦБ уравнял эту ставку с инфляцией. Конечно, стоимость кредитов сразу вырастет — деньги станут дороже. С другой стороны, исходя из экономической теории, после увеличения ставки рефинансирования банки должны повысить проценты не только по кредитам, но и по депозитам. Сейчас ставки по вкладам крайне низки, теперь у граждан, размещающих средства на депозитах, появляется возможность «отбивать» хотя бы годовую инфляцию. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

По сути, через повышение ставки ЦБ пытается снизить уровень инфляции, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Проблема в том, что при текущей экономической конъюнктуре добиться этого через рост стоимости денег невозможно, указывает он.

Дешёвые кредиты для россиян после сегодняшнего повышения ставки теперь останутся только в памяти и записях банков. При росте ставки на 1% примерно на тот же уровень вырастет и стоимость кредитов для предприятий, которые включат этот подъём в себестоимость. Тем самым ЦБ добьётся обратного эффекта, то есть только усилив удорожание товаров. Поэтому ничего кроме негатива от текущего повышения ставки в экономике страны не будет. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По словам Когана, вопросом инфляции сейчас занимается уже не ЦБ, а правительство через механизмы замораживания цен на продукты. Говоря о непродовольственной инфляции, эксперт замечает, что здесь уже «задействованы и мировые сырьевые товарные рынки и на них уже активно происходит коррекция». Так, цены на пиломатериалы снизились в три раза относительно майских максимумов. Удорожанием стоимости денег ЦБ сейчас только вставляет палки, уверен Коган.

Несмотря на столь резкий рост ставки (это самое резкое повышение с декабря 2014 года), сохраняется большая вероятность, что к концу года она может подняться и до 7%, и даже выше, резюмирует экономист.