«Колониальная экономика»: Делягин объяснил обвал индекса МосБиржи

Россиянам не стоит паниковать из-за падения индекса МосБиржи, даже тем, кто потерял из-за этого деньги, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), зампредседателя парламентского комитета по экономической политике Михаил Делягин. Он добавил, что МосБиржа начала «проваливаться» ещё 20 октября 2021-го.

Напоминаю, что у нас биржа проваливается с 20 октября. Она в два приёма завалилась, что было 20 октября — все уже забыли. Просто [сейчас] это совпало с внешнеполитическим обострением, поэтому все так бурно переживают. В принципе, когда индекс Dow Jones теряет 0,5%, в колонии вполне может упасть на 6,5% — специфика колониальной [российской] экономики, — подчеркнул собеседник.

Спикер объяснил — финансовая система РФ является колониальной, так как «государство не эмитирует деньги по потребностям экономики, а эмитирует столько, сколько уважаемые партнёры позволят завести валют этих стран».

Индекс Московской Биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился на 3%, до 3228,22 пункта, следует из данных биржи. К 10:18 мск индекс отыгрался и достиг 3348,93 пункта. Накануне индекс опускался до минимума с апреля 2021 года. Долларовый индекс РТС в начале основной сессии 19 января снизился на 1,86%, до 1342,07 пункта. Рублёвый индекс МосБиржи в начале основной сессии потерял 1,6% и в 10:00 мск находился на уровне 3276,57 пункта. В лидерах снижения значатся акции таких компании, как «ВКонтакте» (-2,84%), «Аэрофлот» (-2,42%) и «Газпром» (-1,76%). Доллар растёт на 0,37%, до 76,97 рубля, евро — на 0,12%, до 87,2 рубля.

Причиной стремительного падения российского фондового рынка стало осложнение геополитической обстановки. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 января заявил, что оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о гарантиях безопасности пока нет. По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Альянса непробиваемая и это вызывает тревогу.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные угрозы российской экономике в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут геополитические риски.