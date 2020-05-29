Минтруда хочет узаконить особый порядок увольнения сотрудников, введения режима простоя и сокращения штата во время пандемии. Ведомство выступает с такой инициативой в проекте постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году». К настоящему времени Госдума уже приняла закон окончательно, теперь он нуждается в одобрении Совета Федерации и президента.

Итак, в своём постановлении Минтруд предлагает правительству впервые воспользоваться временным правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений в период борьбы с распространением коронавируса, которое должно появиться у кабинета после вступления в силу соответствующих поправок.

Министерство направило проект постановления на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (участвуют правительство, работодатели, профсоюзы) в соответствии со стандартным регламентом: только после этого он может быть внесен в правительство.

Документ в его текущем виде — это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнёрства, подтвердили порталу РБК различные источники во властных структурах.

Отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год. Профсоюзы и эксперты критиковали эти поправки, увидев в чрезвычайных полномочиях правительства риски демонтажа трудового законодательства.

Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя. Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон, — написано в документе.

Что предлагается:

запрет на увольнение или перевода сотрудника в простой по инициативе работодателя (ограничений на сокращение штата не прописано);

сокращение с двух месяцев до двух недель срока уведомления работника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы;

увеличение разрешенного срока перевода сотрудника без его согласия на не указанную в трудовом договоре работу у того же работодателя с одного месяца до трех.

К слову, профсоюзы и экономисты критиковали эти поправки, разглядев в чрезвычайных полномочиях правительства риски демонтажа трудового законодательства.

Надо сказать, достаточно редко бывает, чтобы законопроект критиковали все стороны: и профсоюзы, и бизнес, и экспертное сообщество. С одной стороны, профсоюзы говорят про явное ухудшение условий труда и ущемлении прав работников, предусмотренных трудовым кодексом, а с другой — явная попытка возложить на бизнес обязанность решать социально-экономические проблемы.

Ведь документ предлагает запретить увольнять сотрудников даже в том случае, если деятельность компании ограничена или полностью приостановлена, указывает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Добавим, что и юридическое сообщество тоже негативно отозвалось о проекте, поскольку постановления правительства, не должны ухудшать положение субъектов правоотношений в сравнении с федеральным законодательством.

Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Другими словами, мы пытаемся подвести законодательные рамки под условный плохой сценарий развития ситуации, при этом не вводя глобальных мер, вроде чрезвычайного положения. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Мера по переводу сотрудника без его согласия на необусловленную его трудовым договором работу очень хорошая — она позволит хоть как-то сохранить людей, полагает Мария Давыденко. Она директор

предприятия малой авиации «Аэропром» и председатель Красноярского регионального отделения Партии Дела.

Да, он будет заниматься менее квалифицированным трудом, но он будет трудоустроен и будет получать заработную плату. Сам режим простоя предусмотрен по Трудовому кодексу, но могу сказать как руководитель сезонного предприятия, что мне невыгодно пользоваться этим режимом, поскольку будет рассчитываться средняя заработная плата (достаточно высокая за сезон). И хотя платится при режиме простоя две трети, это всё равно выше, чем заработная плата вне сезона. Мария Давыденко директор предприятия малой авиации «Аэропром» и председатель Красноярского регионального отделения Партии Дела директор предприятия малой авиации «Аэропром» и председатель Красноярского регионального отделения Партии Дела

Поэтому, говорит она, не все предприятия с радостью кинутся применять этот режим. Большинство увольнений в РФ происходит либо по собственному желанию, либо по соглашению

сторон — ни работодатель, ни работник не заинтересованы в увольнении по статье.

Так что сама по себе запретительная инициатива не несёт ничего нового. В любом случае сейчас сокращение численности сотрудников для организации — это вынужденная мера, поскольку если сейчас не уволить десять человек, то через месяц придется уволить всех, — подчеркнула представительница бизнеса.

К сведению, в прогнозах по уровню потенциальной безработицы обычно рассматривается два сценария: постепенная нормализация ситуации и постепенное снятие ограничительных мер и продолжение жёсткого режима изоляции с ограничениями на работу отдельных сфер хозяйственной деятельности.

В первом случае от роста безработицы не уйти и по итогам года её уровень может составить 6-7%. При самом плохом сценарии речь может идти о безработице в 12-13%.

При этом в отдельных, наиболее пострадавших отраслях, снижение занятости может быть намного более ощутимым, предсказывают опрошенные специалисты.

Отметим, что ранее Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице — до 4,5 тысяч рублей. Также ведомство выступило с идеей организовать общественные работы или временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан.