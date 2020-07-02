Цены на подержанные авто резко вырастут в ближайшее время

Эксперты заявили о резком повышении цен на подержанные автомобили в течение ближайшего полугода. Это коснётся машин самого «ходового» возраста — от трёх до пяти лет.
Именно их сейчас рассматривают как альтернативу новым автомобилям, особенно в кризис. Цены на эти авто уже выросли на 3–3,5%,
Автопроизводители также поднимают цены на новые авто. За первые две недели июня расценки повысили 18 компаний, такие как Subaru, Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Mercedes-Benz.
Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие японские автоконцерны вынужденно приостанавливают работу своих заводов. Из-за пандемии коронавируса в стране значительно упали продажи автомобилей.
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