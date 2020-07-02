Цены на подержанные авто резко вырастут в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/2f9caa4c-bcee-11ea-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты заявили о резком повышении цен на подержанные автомобили в течение ближайшего полугода. Это коснётся машин самого «ходового» возраста — от трёх до пяти лет.

Именно их сейчас рассматривают как альтернативу новым автомобилям, особенно в кризис. Цены на эти авто уже выросли на 3–3,5%, приводит мнение экспертов «Авто.ру» издание «Коммерсант». В будущем этот рост продолжится.

Автопроизводители также поднимают цены на новые авто. За первые две недели июня расценки повысили 18 компаний, такие как Subaru, Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Mercedes-Benz.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие японские автоконцерны вынужденно приостанавливают работу своих заводов. Из-за пандемии коронавируса в стране значительно упали продажи автомобилей.