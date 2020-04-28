Цены на нефть Brent и WTI вновь упали

https://static.news.ru/photo/fd253abc-697c-11ea-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency

Цены на американскую нефть марки WTI утром 28 апреля упали до $10,46 за баррель, стоимость североморской смеси марки Brent с поставками в июне снизилась до $19,32 за баррель.

По данным торгов на 11:01 мск, июньские фьючерсы WTI подешевели на 18,15%, до $10,46 за баррель. Минутами ранее они опускались до $10,13. Стоимость Brent с поставками в июле упала на 3,03% — до $22,37 за баррель, в июне — на 3,5%, до $19,32 за баррель.

На этой неделе всё внимание будет уделено показателям запасов нефти, и в частности в Кушинге, центре доставки нефти марки WTI. Если мы увидим рост запасов, то полная загрузка терминала в Кушинге может быть достигнута в первой половине мая, что удержит давление на рынок, — цитирует РИА Новости аналитика ING Уоррена Паттерсона.

По данным Минэнерго США, нефтяные запасы в Кушинге с 13 по 17 апреля увеличились на 4,7 млн баррелей, до 59,7 млн.

Как писал NEWS.ru, стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе выросла на $0,68 — до $16,39 за баррель. По данным агентства Argus, российская нефть стала дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated). Вице-президент Argus Виктор Парно объяснил, что сорт Urals является более тяжёлой и сернистой нефтью. Из неё получается меньше лёгких нефтепродуктов. Однако сейчас именно это чёрное золото оказалось дороже из-за пандемии. Кроме того, на ценообразование повлияла новая сделка ОПЕК+.