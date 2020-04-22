Центробанк продал валюту на 16,8 млрд рублей

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Центральный банк России продал на рынок валюту на общую сумму 16,8 млрд рублей для снижения волатильности. Расчёты проводились на 21 апреля 2020 года.

Днём ранее показатель составил 14,8 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Накануне NEWS.ru сообщал, что на прямые выплаты россиянам в период самоизоляции нужно будет потратить до 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.

Это самый правильный способ поддержать граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа, считает экономист Константин Селянин. Так он прокомментировал предложение депутатов выплатить гражданам по 25 тысяч рублей.

В РФ зафиксировано 52,9 тысячи случаев заражения. Число выздоровевших пациентов составляет 3,9 тысячи человек, умерли — 462.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, поправились — свыше 697 тысяч.