На прямые выплаты всем россиянам в карантин нужно 2 трлн рублей

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На прямые выплаты россиянам в период самоизоляции нужно будет потратить до 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Это самый правильный способ поддержать граждан в условиях пандемии, считает экономист Константин Селянин. Так он прокомментировал предложение депутатов выплатить гражданам по 25 тысяч рублей.

Стоимость этого решения — от 1,5 до 2 трлн рублей. Это если выплачивать по 20 тысяч рублей всем работоспособным россиянам, — приводит его слова URA.RU.

По его словам, государство может позволить себе такую выплату, потому что в Фонде национального благосостояния находится порядка 11 трлн рублей. Селянин добавил, что в идеале граждане должны получить по 2/3 от среднего дохода в регионе. Если потеря дохода будет небольшой, то у людей будет мотивация оставаться в режиме самоизоляции.

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что раздавать всем россиянам деньги сейчас нет необходимости. При этом к такой мере в той или иной степени прибегли многие страны в условиях пандемии. Например, Греция выплачивает всем разовое пособие в €800 (70,5 тысячи рублей). Германия выделяет гражданам, имеющим зарегистрированные счета, по €5 тысяч. Китай предоставил единоразовые субсидии в $1200 каждому жителю КНР.

Тем временем депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что в нынешних условиях граждан должно поддерживать не государство, а бизнес. По его мнению, предпринимателям следует передать часть своих накоплений народу, писал NEWS.ru.