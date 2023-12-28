Центробанк принял решение о комиссии при переводах СБП Центробанк отменил комиссии для банков за переводы с помощью СБП

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Центробанк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей. Эта норма начнет работать с 1 апреля 2024 года, уточнили в пресс-службе регулятора. Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без комиссии, а при переводе на счета других держателей карт лимит без комиссии составит 100 тысяч рублей.

С 1 апреля 2024 года регулятор также освободил банки от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки, — сообщили в Центробанке.

По идее регулятора, эти меры позволят сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предположила, что доля чистых продаж валютной выручки экспортерами по итогам ноября может приблизиться к 100%. По данным регулятора, в октябре этот показатель составил 91%. Похожие показатели, согласно статистике ЦБ, в предыдущий раз наблюдались в марте текущего года, однако в дальнейшем на фоне падения поступлений от экспорта нефти и быстрого ослабления рубля чистые продажи стали снижаться.