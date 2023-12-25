Глава ЦБ допустила максимальный рост валютной выручки за ноябрь Набиуллина: продажи валютной выручки экспортерами в ноябре могут достичь 100%

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Доля чистых продаж валютной выручки экспортерами по итогам ноября может приблизиться к 100%, допустила в интервью РБК глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По данным регулятора, в октябре этот показатель составил 91%.

Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки, — сказала Набиуллина.

Похожие показатели, согласно статистике ЦБ, в предыдущий раз наблюдались в марте текущего года, однако в дальнейшем на фоне падения поступлений от экспорта нефти и быстрого ослабления рубля чистые продажи стали снижаться. Снова вверх они пошли осенью. Причиной этого стал рост стоимости нефти и ввод в действие указа об обязательной продаже валютной выручки. При этом в октябре 2022 года чистые продажи валюты экспортерами достигли 107%.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ для стабилизации валютного курса в РФ, в соответствии с которым для некоторых экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки, получаемой ими по внешнеторговым договорам. В документе определен конкретный перечень, который состоит из 43 групп компаний. Чуть позже правительство РФ представило механизм контроля продаж валютной выручки для российских компаний. Росфинмониторинг и Центробанк направили экспортерам соответствующие инструкции, которые включают пять требований.

При этом в Центробанке отмечали, что указ главы государства изменит в лучшую сторону ситуацию с ликвидностью на рынке, а также внесет значительный вклад в понижение краткосрочной волатильности.