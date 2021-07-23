Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%

Центробанк на заседании совета директоров снова повысил ключевую ставку. Её размер поднялся сразу на один процентный пункт — с 5,5% до 6,5% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.

Такое повышение стало самым значительным шагом с 2014 года. По оценкам Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика смогла достичь показателей до пандемии. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, отмечается в сообщении.

Инфляция в России складывается выше прогноза ЦБ. В июне темпы роста потребительских цен снизились по сравнению с маем, однако остаются высокими. Годовая инфляция увеличилась до 6,5% и, по оценке регулятора, сохранилась на этом же уровне.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, планируется провести 10 сентября 2021 года.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского Руна-банка. Он оказался убыточен с 2019 года и нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России.