ЦБ установил официальный курс доллара и евро

https://static.news.ru/photo/9059f016-c053-11ea-b39d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил на 8 июля официальный курс евро на уровне 81,4676 рубля, курс доллара — на уровне 72,1719 рубля.

По данным ЦБ, курс евро вырос на 90,95 копейки, курс доллара — на 83,1 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) повысилась на 86,64 копейки, до 76,355 рубля.

Цена грамма золота поднялась до 4119,83 рубля, платины — до 1907,35 рубля, палладия — до 4462,09 рубля. Цена серебра снизилась до 41,81 рубля за грамм.

Как писал NEWS.ru, нескольким странам мира пришлось вернуться к карантинным ограничениям на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Полные или частичные режимы самоизоляции на днях вернулись в Австралию, Израиль, Казахстан и Великобританию. Инвесторы опасаются, что это начало второй волны эпидемии в странах, которые, казалось, уже побороли её. На этом фоне они избавляются от рисковых активов, в которые входит и российская валюта, что вызывает её падение.