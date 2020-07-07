ЦБ установил официальный курс доллара и евро

Банк России установил на 8 июля официальный курс евро на уровне 81,4676 рубля, курс доллара — на уровне 72,1719 рубля.
По данным ЦБ, курс евро
Цена грамма золота поднялась до 4119,83 рубля, платины — до 1907,35 рубля, палладия — до 4462,09 рубля. Цена серебра снизилась до 41,81 рубля за грамм.
Как писал NEWS.ru, нескольким странам мира пришлось вернуться к карантинным ограничениям на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Полные или частичные режимы самоизоляции на днях вернулись в Австралию, Израиль, Казахстан и Великобританию. Инвесторы опасаются, что это начало второй волны эпидемии в странах, которые, казалось, уже побороли её. На этом фоне они избавляются от рисковых активов, в которые входит и российская валюта, что вызывает её падение.
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