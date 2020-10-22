Центробанк отозвал лицензию у Росбизнесбанка

https://static.news.ru/photo/cad1b930-14f5-11eb-929d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка. Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.

Решение об отзыве начало действовать с 23 октября. Поводом стало занижение банком величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также Центробанк указывает на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов.

Регулятор ссылается на то, что более 50% кредитного портфеля указанного банка занимают проблемные ссуды. К тому же на протяжении последнего времени банк не раз завышал объёмы собственных средств.

На этом фоне банк заключал непрозрачные сделки с аффилированной компанией, которые носили нерыночный характер и имели целью скрыть реальный объём кредитных рисков.

В Росбизнесбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что банковская система РФ на данный момент находится в устойчивом состоянии. По словам главы Минфина, отзывать лицензии у кредитных организаций регулятор стал гораздо реже.