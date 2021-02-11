Ценовой спуск: какие товары и продукты скоро подешевеют

С началом пандемии коронавируса многие товары заметно выросли в цене и продолжают расти. Дорожают продукты питания и вещи, электроника и техника, автомобили и недвижимость. Однако есть товары, цена на которые, напротив, могут снизиться. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, что станет доступнее для российского потребителя уже в ближайшие месяцы.

Из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса многие товары, а особенно продукты питания в России заметно подорожали. Эксперты едины во мнении, что в текущем году россияне лучше жить не станут: доходы населения продолжат снижаться, а ценники в магазинах — расти. Вместе с тем можно рассчитывать на некоторое снижение цен на отдельные группы товаров.

Многое зависит от колебания курса валют. Поэтому «подешевление» — вещь относительная. Если доллар растёт, то априори при неизменной цене вещь дешевеет, и наоборот. Екатерина Федюкович доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Подешеветь могут товары, которые летом традиционно пользуются меньшим спросом, говорит Федюкович. В качестве примера она приводит шубы из натурального меха, зимнюю обувь и одежду, оборудование для отопления, тёплые полы, зимние шины. Цены на некоторые из вышеназванных товаров могут и не снизится, но в этом случае на них могут быть установлены скидки.

Что касается продовольственных товаров, то весной и летом обычно падает спрос на «молочку», яйца, кофе, шоколадную продукцию, в том числе конфеты. Допускаю, что цены несколько снизятся уже в ближайшие месяцы, — рассуждает доцент.

По словам экспертов, основной рост цен на большинство продуктов питания уже произошёл в прошлом году. В 2021 году стоимость базовых продуктов вряд ли будет расти теми же темпами, что ранее. Отчасти на это повлияли предпринятые правительством меры, в частности, ценовые ограничения на сахар и растительное масло, указывает заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. По её словам, в ближайшее время доступнее для потребителя может стать молочная продукция.

Традиционно зимой цены на молочную продукцию увеличиваются из-за роста стоимости кормов, электроэнергии, топлива и т.д. Ограничивать их рост будет потребительский спрос. С середины января и до весны ожидается сезонное снижение цен на сыры и сливочное масло, — прогнозирует эксперт.

К началу плодоовощного сезона среди продовольственных товаров предвидится снижение цен на сезонные овощи и фрукты. Однако ещё раньше, в марте, в России начнут дешеветь огурцы. К лету цена на огурцы упадёт на 44-45%, считает гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Свою роль в этом сыграет не только фактор сезонности, но и увеличение предложения за счёт роста российской продукции на рынке. По темпам увеличения производства и расширению своей доли на рынке огурец — в числе лидеров.

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В последние годы в России существенно выросло собственное производство тепличных огурцов. Раньше фактор сезонности не был столь ярко-выраженным. Начиная с весны цены снижались преимущественно за счёт сезонного падения стоимости продукции в странах-поставщиках, а теперь — за счёт роста предложения на рынке отечественной продукции, — поясняет эксперт.

По мнению специалистов, временно дешеветь могут не только отдельные товары повседневного спроса, но товары премиум-класса, хотя исключительно благодаря разовым акциям и скидкам.

Рынок люкса — это единичное производство товаров, оно дорожает с каждым днём независимо от курсов валют, так как большинство компаний активно внедряет искусственный интеллект и заменяет ручное производство роботами, говорит эксперт по маркетингу и брендингу Анна Русска. Человеческий труд сегодня становится дороже и дороже, поэтому цены на премиальные товары снижаться не будут. «Однако для повышения продаж компании будут привлекать клиентов акциями и скидками. Правда, они, скорее всего, будут лишь маркетинговым ходом. Российские площадки товаров мировых брендов могут себе позволить лишь внутреннюю скидку от цен, выставленных мировыми брендами», — объясняет эксперт. Маркетплейсы имеют карты лояльности, поэтому они также могут предложить своим постоянным клиентам скидки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуативно в ближайшие месяцы резкое снижение цен на любом рынке можно ожидать только в случае ликвидации одного из игроков, полагает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Например, из-за негативных ожиданий мы можем увидеть к маю массовый отказ потребителей от зарубежных поездок (даже если откроют границы), а также отказ от покупки домашней мебели, элементов декора и спортивных товаров.

Если кто-то из игроков на этих рынках рассчитывал на традиционный весенний восстановительный рост и загрузил под него склады — резкое падение продаж может заставить объявить «распродажу низких цен». Однако предположить загодя, где именно это случится, очень сложно. Сергей Черников кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН

По словам экономиста, обычно в стихийной рыночной экономике рост цен происходит едва ли не «сам по себе», в то время как для их снижения должна возникнуть какая-то серьёзная причина. И далеко не всегда падение спроса на тот или иной товар приводит к его удешевлению — издержи компаний всё равно растут невзирая на падение доходов потребителей. В этих условиях компании на разных рынках начинают выкручиваться «кто во что горазд», сетует Черников. Обычно это сводится к каруселям скидок, снижению качества продукции (удешевление производства), введению своих собственных торговых марок (без наценки брендов) и т.д.