Ценовой спуск: какие товары и продукты скоро подешевеют

С началом пандемии коронавируса многие товары заметно выросли в цене и продолжают расти. Дорожают продукты питания и вещи, электроника и техника, автомобили и недвижимость. Однако есть товары, цена на которые, напротив, могут снизиться. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, что станет доступнее для российского потребителя уже в ближайшие месяцы.
Из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса многие товары, а особенно продукты питания в России заметно подорожали. Эксперты едины во мнении, что в текущем году россияне лучше жить не станут: доходы населения продолжат снижаться, а ценники в магазинах — расти. Вместе с тем можно рассчитывать на некоторое снижение цен на отдельные группы товаров.
Многое зависит от колебания курса валют. Поэтому «подешевление» — вещь относительная. Если доллар растёт, то априори при неизменной цене вещь дешевеет, и наоборот.
Подешеветь могут товары, которые летом традиционно пользуются меньшим спросом, говорит Федюкович. В качестве примера она приводит шубы из натурального меха, зимнюю обувь и одежду, оборудование для отопления, тёплые полы, зимние шины. Цены на некоторые из вышеназванных товаров могут и не снизится, но в этом случае на них могут быть установлены скидки.
Что касается продовольственных товаров, то весной и летом обычно падает спрос на «молочку», яйца, кофе, шоколадную продукцию, в том числе конфеты. Допускаю, что цены несколько снизятся уже в ближайшие месяцы, — рассуждает доцент.
По словам экспертов, основной рост цен на большинство продуктов питания уже произошёл в прошлом году. В 2021 году стоимость базовых продуктов вряд ли будет расти теми же темпами, что ранее. Отчасти на это повлияли предпринятые правительством меры, в частности, ценовые ограничения на сахар и растительное масло, указывает заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. По её словам, в ближайшее время доступнее для потребителя может стать молочная продукция.
Традиционно зимой цены на молочную продукцию увеличиваются из-за роста стоимости кормов, электроэнергии, топлива и т.д. Ограничивать их рост будет потребительский спрос. С середины января и до весны ожидается сезонное снижение цен на сыры и сливочное масло, — прогнозирует эксперт.
К началу плодоовощного сезона среди продовольственных товаров предвидится снижение цен на сезонные овощи и фрукты. Однако ещё раньше, в марте, в России начнут дешеветь огурцы. К лету цена на огурцы упадёт на 44-45%, считает гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Свою роль в этом сыграет не только фактор сезонности, но и увеличение предложения за счёт роста российской продукции на рынке. По темпам увеличения производства и расширению своей доли на рынке огурец — в числе лидеров.
В последние годы в России существенно выросло собственное производство тепличных огурцов. Раньше фактор сезонности не был столь ярко-выраженным. Начиная с весны цены снижались преимущественно за счёт сезонного падения стоимости продукции в странах-поставщиках, а теперь — за счёт роста предложения на рынке отечественной продукции, — поясняет эксперт.
По мнению специалистов, временно дешеветь могут не только отдельные товары повседневного спроса, но товары премиум-класса, хотя исключительно благодаря разовым акциям и скидкам.
Рынок люкса — это единичное производство товаров, оно дорожает с каждым днём независимо от курсов валют, так как большинство компаний активно внедряет искусственный интеллект и заменяет ручное производство роботами, говорит эксперт по маркетингу и брендингу Анна Русска. Человеческий труд сегодня становится дороже и дороже, поэтому цены на премиальные товары снижаться не будут. «Однако для повышения продаж компании будут привлекать клиентов акциями и скидками. Правда, они, скорее всего, будут лишь маркетинговым ходом. Российские площадки товаров мировых брендов могут себе позволить лишь внутреннюю скидку от цен, выставленных мировыми брендами», — объясняет эксперт. Маркетплейсы имеют карты лояльности, поэтому они также могут предложить своим постоянным клиентам скидки.
Ситуативно в ближайшие месяцы резкое снижение цен на любом рынке можно ожидать только в случае ликвидации одного из игроков, полагает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Например, из-за негативных ожиданий мы можем увидеть к маю массовый отказ потребителей от зарубежных поездок (даже если откроют границы), а также отказ от покупки домашней мебели, элементов декора и спортивных товаров.
Если кто-то из игроков на этих рынках рассчитывал на традиционный весенний восстановительный рост и загрузил под него склады — резкое падение продаж может заставить объявить «распродажу низких цен». Однако предположить загодя, где именно это случится, очень сложно.
По словам экономиста, обычно в стихийной рыночной экономике рост цен происходит едва ли не «сам по себе», в то время как для их снижения должна возникнуть какая-то серьёзная причина. И далеко не всегда падение спроса на тот или иной товар приводит к его удешевлению — издержи компаний всё равно растут невзирая на падение доходов потребителей. В этих условиях компании на разных рынках начинают выкручиваться «кто во что горазд», сетует Черников. Обычно это сводится к каруселям скидок, снижению качества продукции (удешевление производства), введению своих собственных торговых марок (без наценки брендов) и т.д.