Цена нефти Brent впервые с января 2002 года упала ниже $19 за баррель

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Стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE ускорила падение до 28,55% к уровню закрытия предыдущих торгов — до $18,27 за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки на 12:34 по московскому времени.

В последний раз нефть марки Brent находилась ниже $19 за баррель в январе 2002 года. В то же время июньские фьючерсы нефти WTI дешевеют на 42,29% — до $11,79 за баррель, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию биржи они оценивались в минус $37,63.