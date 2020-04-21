Цена нефти Brent впервые с февраля 2002 года обрушилась ниже $20 за баррель

https://static.news.ru/photo/c7ac634a-83b4-11ea-a5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть сорта Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 25% к уровню закрытия предыдущих торгов — до $19,17 за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки на 12:12 по московскому времени.

В последний раз нефть Brent находилась ниже $20 за баррель в феврале 2002 года. В то же время июньские фьючерсы нефти сорта WTI дешевеют на 17,13% — до $16,93 за баррель, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию биржи они оценивались в минус $37,63.