Цена на российский газ для Китая снизилась на 10%

https://static.news.ru/photo/74d196c8-b720-11ea-af52-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://news.ru/society/gazprom-soobshil-chto-postavki-gaza-v-kitaj-idut-v-shtatnom-rezhime/

Генеральная администрация по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы России сообщила о снижении цен на поставку российского газа в Китай.

По данным ведомства, в апреле она снизилась до $182,7 за тысячу кубометров, тогда как все зимние месяцы и март она держалась на уровне выше $200. Стоимость первых поставок в ноябре составляла $212,2 за тысячу кубометров.

Нам часто задают вопрос о цене газа, которая прописана в контракте между «Газпромом» и КННК. Но ценовые параметры мы, к сожалению, не раскрываем, поскольку это оговорено условиями контракта, это коммерческая тайна, — передаёт «Интерфакс».

Также отмечается, что контракт на поставку газа по «Силе Сибири» привязан к цене мазута и газойля. Аналитики из Fitch считают, что после выхода на плато поставок в 38 млрд куб. м в год контракт будет вносить вклад в EBITDA от $3 млрд до $4 млрд.

Как писал NEWS.ru, представители «Газпрома» в марте 2020 года заявили о том, что поставки голубого топлива в Китай идут в штатном режиме.