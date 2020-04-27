Цена на нефть Brent выросла до $25 за баррель

https://static.news.ru/photo/16e067c8-8823-11ea-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% до $25,04 за баррель. Июньские фьючерсы оцениваются в $21,64 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки WTI, которая будет поставлена в июне, снижается на 1,42% до $16,70 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Береговая охрана США заявила о взятии под наблюдение 27 танкеров, которые встали на якорь около Лонг-Бич. Танкеры в ситуации переизбытка нефти на мировом рынке используются в качестве дополнительных хранилищ.