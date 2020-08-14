ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник

https://static.news.ru/photo/311577c6-de2e-11ea-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 15, 16 и 17 августа.

Согласно данным ЦБ, курс евро потерял 63 копейки и достиг отметки в 86,4092 рубля. Курс американской валюты снизился на 39,1 копейки — до 73,2157 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась на 50 копеек и составила 79,1528 рубля.

Как писал NEWS.ru, на фоне напряжённости в отношениях Анкары и Вашингтона, а также роста числа заболевших COVID-19 курс турецкой лиры опустился до рекордно низкого значения по отношению к американской валюте (7,36 лиры за доллар). Аналитики опасаются, что эта ситуация может привести к падению курса рубля.