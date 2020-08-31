ЦБ снизил курсы доллара и евро на 1 сентября

https://static.news.ru/photo/602d3d4a-eb81-11ea-83ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк установил на 1 сентября официальный курс доллара на уровне 73,8039 рубля, курс евро — 87,8266 рубля.

По данным Банка России, официальный курс доллара снизился по отношению к рублю на 83,43 копейки, курс евро — на 91,82 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), исходя из этого курса, составила 80,1141 рубля.

Как писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 31 августа курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,31%, до 74,24 рубля, курс евро — на 0,42%, до 88,42 рубля.

Риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними — пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август. При том, что уменьшилась корреляция стоимости рубля и нефти, резко возросли риски новых, причём очень жёстких санкций на фоне белорусского конфликта и ситуации с Навальным. По сути, сейчас любой повод будет достаточным для США и Евросоюза, чтобы продолжить давление на Россию, а это может крайне негативно отразиться на национальной валюте.