ЦБ снизил курсы доллара и евро на 1 сентября

Центробанк установил на 1 сентября официальный курс доллара на уровне 73,8039 рубля, курс евро — 87,8266 рубля.
По данным Банка России, официальный курс доллара
Как писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 31 августа курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,31%, до 74,24 рубля, курс евро — на 0,42%, до 88,42 рубля.
Риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними — пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август. При том, что уменьшилась корреляция стоимости рубля и нефти, резко возросли риски новых, причём очень жёстких санкций на фоне белорусского конфликта и ситуации с Навальным. По сути, сейчас любой повод будет достаточным для США и Евросоюза, чтобы продолжить давление на Россию, а это может крайне негативно отразиться на национальной валюте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен