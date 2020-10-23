ЦБ РФ считает перспективной идею цифрового рубля

https://static.news.ru/photo/3b2c80c8-152f-11eb-8a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк РФ счёл цифрового рубля многообещающим для экономики страны, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По её мнению, перспектива запуска проекта в ближайшем будущем очень реальна, «пилота» возможен в конце 2021 года. Она отметила, что ЦБ РФ не ставит задачу вытеснить бумажные деньги с введением цифровых.

Набиуллина подчеркнула, что максимальная конфиденциальность является одним из основных условий введения цифрового рубля. Восстановительный рост экономики РФ замедлился из-за падения внутреннего спроса и ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщили в ЦБ РФ после заседания совета директоров ведомства.

Центробанк отметил, что в 2020-м экономика страны сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июле, передаёт ТАСС.

Центробанк РФ после заседания совета директоров 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых во второй раз подряд. Ключевую ставку ЦБ РФ установил на уровне 4,25% в июле 2020 года. Вклады россиян в банках в сентябре практически не увеличились. Такая динамика сохраняется третий месяц подряд, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, вклады населения выросли незначительно — на 47 млрд рублей, или 0,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём кредитов физическим лицам на 1 сентября 2020 года составил 19,06 трлн рублей. В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году заёмщики набрали кредитов на 2,2 трлн рублей больше. Отмечается, что объёмы кредитного портфеля физлиц активно увеличиваются с июля, каждый месяц сумма превышает 300 млрд рублей. При этом основным драйвером роста розничного портфеля банков остаётся ипотека.